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Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

«Президенту Украины будет направляться приглашение», — цитируют Ушакова.

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии и Беларуси.

Добавим, что ранее мировые лидеры игнорировали соответствующие празднования в Москве из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, сегодня президент представил нового главу Минобороны Украины.
ForUm

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