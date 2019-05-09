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Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают 73-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне.  

Эта памятная дата была установлена Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации. С тех пор 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Во время почтения памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, отменяется использование советской символики. Зато официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, стал цветок красного мака – общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.

В Украине используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиним. Лозунгом обеих памятных дней есть «1939-1945. Помним. Побеждаем».

Накануне – 8 мая – отмечаются День памяти и примирения.
ForUm

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