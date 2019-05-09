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Выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса президент РФ Владимир Путин испытывает на прочность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом интервью Русской службе BBC заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отверг версию, по которой упрощением процедуры получения гражданства Путин хотел забрать непримиримых противников Украины в Россию, а Донбасс реинтегрировать обратно. «Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского», - сказал Волкер.

При этом он подчеркнул, что не стоит ожидать массового переселения людей из Украины в РФ. «Очевидно, что жить бедно в России - не так уж много людей в Донбассе, кто именно так себе представляет рай. И поэтому я не думаю, что стоит ожидать массового переселения людей с Украины в Россию», – заявил Волкер.

Он отметил, что Зеленский на ситуацию отреагировал очень спокойно и с юмором. «И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации соглашений, которые уже действуют и которые потребуют вывода иностранных сил, разоружения незаконных формирований и осуществления шагов как для прекращения огня - таких как вывод тяжелого вооружения, так и шагов в политической сфере. И все это впоследствии приведет к восстановлению международно признанной границы», – добавил Волкер.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.
ForUm

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