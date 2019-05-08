США осудили дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«За завтраком с министром иностранных дел Павлом Климкиным заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабинет Министров принял решение, согласно которому будут признаны недействительными российские паспорта, выдаваемые жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.