Сегодня, 11 марта, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что Труханова подозревают в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», за 2015-2016 годы.

Санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного, следствие установило, что мэр Одессы «не внес в декларацию лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака».

В НАБУ считают, что Труханов не задекларировал: квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

Всего в декларацию 2015 года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

В НАБУ сообщили, что расследование указанных фактов детективы начали еще в ноябре 2017 года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство по фактам незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.

Труханов обвиняется в хищении при продаже завода «Краян».