С 10 октября 2021 подконтрольная Российской Федерации оккупационная администрация в отдельных районах Луганской области Украины блокирует работу КПВВ в Станице Луганской.

Это делается исключительно из пропагандистских соображений и существенно ухудшает гуманитарную ситуацию, потребности людей сознательно игнорируются, заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По имеющейся информации, оккупационные режимы осуществляют пропуск людей, которые следуют из ВОТ на контролируемую правительством Украины территорию, лишь при наличии регистрации на подконтрольной территории. Пропуск лиц, зарегистрированных на временно оккупированной территории, фактически осуществляется только в случае смерти родственников на подконтрольной территории Украины и если лицо направляется на лечение.

«Со стороны украинской власти сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ. Более того, в течение октября Минреинтеграции планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской», - заявили в ведомстве.

Минреинтеграции расценивает такие действия как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированной территории, нарушение международно-гуманитарного права и свобод граждан.

«Мы уже проходили блокировки оккупационными режимами РФ КПВВ из-за того, что дети с ВОТ проявили активность во время вступительной кампании в свободной территории Украины. А с ноября прошлого года блокируется работа КПВВ в Счастье, где была создана режимная и сервисная зоны, чтобы граждане, которые пересекают линию соприкосновения, могли получить банковские, административные услуги. Уже почти год все эти услуги остаются недоступными. На этот раз причиной блокировки тоже стало открытие многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской, которое запланировано до конца года. Блокировку линии соприкосновения оккупационная администрация использует в качестве дополнительного средства давления на людей, которые и так находятся в заложниках. Блокируя КПВВ, оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов – украинских пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и тому подобное. Ситуация критическая и люди это понимают. Они устали жить в заложниках у оккупационных режимов», - отметил вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.