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На оккупированной части Луганской области наблюдается острый дефицит питьевой воды. Поставки воды ограничила оккупационная власть, сообщает пресс-служба Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная «власть», на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю по графику «через день» в зависимости от района города.

На территории сел Голубовское, Донецкое, города Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, город Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории Алчевска, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжения через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

В министерстве отметили, что это - прямое нарушение государственных санитарных норм и правил.

«В условиях аномальной жары это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновения бактерий и распространения инфекционных заболеваний среди населения», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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