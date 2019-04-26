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В Совете национальной безопасности и обороны считают, что Кремль не решится присоединить оккупированные территории востока Украины к Российской Федерации. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, сообщает УНИАН.

«Идет повторение ситуации, как в Абхазии, и это играет не в пользу нашей страны: это подрыв доверия тех людей, которые ожидают нашего возвращения, а с другой стороны, это попытка показать, что «у вас уже слишком мало шансов, вас уже не ждут», а в дальнейшем это может перерасти в референдум и, возможно, присоединение этих областей (к России. – Ред.)», - сказал Кривонос.

Вместе с тем он добавил, что не верит в сценарий с присоединением, поскольку, по его мнению, для России это станет чрезмерным экономическим бременем, учитывая количество нетрудоспособных жителей на оккупированных территориях. «Это больше, пожалуй, попытки влиять, а не осуществлять эти намерения», - считает Кривонос.

Также он добавил, что украинская сторона ожидает заседания Совбеза ООН. После реакции мирового сообщества будет проведено заседание СНБО по поводу решения Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях.
Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.
ForUm

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