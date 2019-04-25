В группировке «ДНР» решили ввести «упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ». Главарь группировки Денис Пушилин заявил, что разработать такой механизм нужно до 1 июня, сообщает Радио Свобода.

Россия пока не реагировала на высказывания руководителя пророссийских боевиков, контролирующих часть Донецкой области.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

С заявлениями об осуждении указа Путина выступили Франция, Германия, Евросоюз и США.