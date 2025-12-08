Генеральна прокуратура Росії оголосила про затвердження обвинувального висновку щодо так званого «вищого політичного керівництва України». Про це 8 грудня повідомив сайт відомства, заявивши про завершення розслідування, побудованого на звичних для Кремля пропагандистських штампах.

За версією російського слідства, з квітня 2014 року українські посадовці нібито діяли «з метою геноциду» населення тимчасово окупованих частин Донеччини та Луганщини. У пресрелізі стверджується, що українське військо буцімто застосовувало проти цивільних «зброю, бронетехніку та авіацію». Доказів таких тверджень російська сторона традиційно не наводить.

У списку обвинувачених – 41 людина, серед них п’ятий президент України Петро Порошенко, колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, керівник СБУ Василь Малюк, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, колишній прем’єр Арсеній Яценюк, ексголовком Валерій Залужний, секретар РНБО Рустем Умєров та інші високопосадовці. Усіх їх заочно звинуватили за статтею про «геноцид» і передали справу до підконтрольного РФ псевдосуду в окупованій частині Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський у заяві російської прокуратури не згадується. Ніхто з фігурантів провадження російські звинувачення наразі не коментував.

Україна ще в лютому 2022 року подала позов до Міжнародного суду ООН, вказавши, що Кремль виправдовує повномасштабне вторгнення вигаданими твердженнями про «геноцид російськомовних на Донбасі». Київ попросив суд визнати, що жодного геноциду не було, а РФ не має жодного права здійснювати збройні дії на території України під цим приводом. У лютому 2025 року Міжнародний суд у Гаазі погодився розглянути український позов по суті.