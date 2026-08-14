Україна остаточно засудила 10 депутатів Держдуми РФ за голосування щодо «ДНР» і «ЛНР»

Прокурори Офісу генерального прокурора у Верховному Суді довели вину 10 депутатів Державної думи Росії, які сприяли посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України. Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за результатами касаційного перегляду вироки залишилися без змін.

Прокурори підтримували обвинувачення в судах усіх інстанцій та довели причетність російських депутатів до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Йдеться про голосування депутатів у лютому 2022 року за визнання Росією так званих «ДНР» і «ЛНР», а також ратифікацію договорів про співпрацю між РФ та цими незаконними утвореннями.

За даними прокуратури, ці рішення були частиною плану російського керівництва щодо порушення суверенітету та територіальної цілісності України і передували початку повномасштабного вторгнення.

У межах кримінальних проваджень правоохоронці зібрали докази, які стали підставою для обвинувальних вироків.

Усіх засуджених оголосили в розшук. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту їх фактичного затримання.