Европейский Союз считает «еще одним нападением на суверенитет Украины со стороны России» указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям контролируемых Москвой территорий Донбасса.

«Время принятия такого решения – сразу после президентских выборов, которые продемонстрировали приверженность Украины демократии и верховенству права, - свидетельствуют о намерении России в дальнейшем дестабилизировать Украину и обострять конфликт. Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий, которые не контролируются правительством», - говорится в заявлении пресс-секретаря Службы Евросоюза по внешним делам Майи Косьянчич, передает Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.