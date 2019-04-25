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Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса противоречит Минским соглашениям, заявляет МИД ФРГ.

«Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо – вкладу в деэскалацию», - говорится в сообщении в твиттере министерства, передает Интерфакс.

Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.

«Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы – часть государственной территории Украины», - указано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.
ForUm

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