Весной 2014 года в Донецке, кроме сепаратистских лозунгов на митингах «Русской весны», звучали также антиолигархические. «Власть — народу», «предприятия — людям» — на таких настроениях жителей тогда сыграли создатели проекта «Донецкая народная республика».



И только по прошествии времени можно увидеть итог — власть, влияние и крупные предприятия находятся в руках лидеров самопровозглашенных «республик» и их приближенных.



В этом расследовании пойдет речь о настоящих олигархах при «народной республике», которые каким-то образом смогли не только сохранить свой существующий бизнес, но и приумножить его, пока у других бизнесменов его «отжимали». Эти люди продолжили управлять предприятиями на подконтрольной Украине территории и даже выполнять государственные заказы.



Кто же эти успешные бизнесмены и как так получилось? В этом разбирались «Новости Донбасса».

ДМИТРИЙ ЕГУРНОВ



Положение Егурнова при «ДНР»



В 2014 году ситуация на Донбассе кардинально изменилась: начался вооруженный конфликт, а Донецкая и Луганская области оказались разделены линией фронта. И, конечно, пагубными эти события были и для бизнеса — кроме войны еще и мародерство с «отжимом». Но не для наших героев — Игоря Андреева и Дмитрия Егурнова — у них все шло и идет замечательно. О них будет написано по порядку, чтобы не запутать читателя. Начнем с Дмитрия Егурнова, который, в отличии от Игоря Андреева, не владел крупным бизнесом до 2014 года.



Для начала расскажем, как Егурнов устроился при группировке «ДНР», но здесь — спойлер, его бизнес продолжал работать и на подконтрольной территории (конечно, в связке с бизнесом на неподконтрольной). Его компании в Украине даже выигрывали тендеры от государственных украинских компаний, но об этом подробнее остановимся во второй части расследования.



В начале войны в условиях дефицита товаров и продуктов в ОРДЛО, продовольственный бизнес оказался в лидерах по прибыльности. Дмитрий Егурнов обеспечил себе сверхдоходы именно на нем. В ноябре 2014 года он создал ООО «Мастер-Торг» и зарегистрировал его в неподконтрольной Украине Макеевке (естественно, в обход украинской налоговой). Компания, как написано на их же сайте — главный дистрибьютор продуктов питания в так называемых «ДНР» и «ЛНР» и, по-сути, монополист в секторе экспортно-импортных операций в ОРДЛО.



В 2015 году фирма основала собственную торговую марку — Bocado — это консервированные продукты — и буквально заполонила ими полки магазинов на неподконтрольной территории.

Продукция Bocado в Донецке. Фото: Новости Донбасса / Otzovik

Продукцию производят в российском городе Белгород. И на этой же банке мы видим еще одну компанию — ООО «Мастер-Трейд», которая, по данным российских реестров, также принадлежит Дмитрию Егурнову. Именно эта компания с 2017 года играет особую роль в его бизнес-схеме. Через «Мастер-Трейд» поставляется весь товар из России теми фирмами, которые боятся напрямую взаимодействовать с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».



После введения торговой блокады, напрямую поставлять товары и продукты с подконтрольной территории на неподконтрольную уже было нельзя, и нужно было придумывать обходной путь — реэкспорт. Эти компании через фирмы-прокладки в Канаде, Великобритании и даже Азербайджане поставляли товары в Россию — вся эта информация есть в материалах уголовного дела против этих фирм. Скорее всего, это осуществлялось через российскую компанию Егурнова «Мастер-Трейд».



Отрывок из дела: «В дальнейшем, с использованием схемы прерванного транзита (реэкспорта), продукция поставляется на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые оккупационной администрацией через Международный пункт пропуска "Матвеев Курган"».



Так как же он смог добиться такого успеха и кто ему в этом помог? По мнению аналитика Виталия Сизова, это было бы невозможно без тесных связей с оккупационными администрациями.



«Естественно, они не могут вести свои дела без протекции самопровозглашенных властей предыдущих либо нынешних. Им жизненно необходимо в той ситуации, где нет никакого правового поля, где все принимаются по усмотрению первых лиц. Нет выборов, нет вообще никакой возможности влиять на решения властей. Они могут работать только с их благословения и какие-то неформальные отношения между ними выстраиваются в том числе и финансовые», — отмечает Сизов.

Друг главного



Дмитрий Егурнов является приближенным к главе «ДНР» Денису Пушилину. Помимо четко налаженной бизнес-схемы на это указывает целый ряд фактов. Во-первых, они оба из Макеевки… да, пока это ни о чем не говорит, но читайте далее. После того, как Пушилин сменил на посту главы «ДНР» Захарченко, положение «Мастер-Торга» улучшилось. Вот Пушилин лично своим указом выделяет компании «Мастер-Торг» в апреле 2020 года 500 миллионов рублей ($6,8 млн) кредита.

Причем объем средств выделенных другим компаниям совокупно меньше, чем сумма которую дали «Мастер-Торгу». Кроме того, так называемый «указ» о выделении средств скрыт на сайте Пушилина, но попал в сеть в результате «слива». Кроме того, от «ДНР» компания Егурнова за два года получила 11 миллионов рублей ($150 тыс.) заказов на тендерах. Это доказывает ее особое положение, и отношения с самопровозглашенными властями в лице Пушилина.



«Он выделяется тем что у него есть близость доступ к телу Пушилина и, соответственно, он может получать финансирование из бюджета незаконных вооруженных формирований вне конкурса, — отмечает правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, — Мы можем видеть то, насколько эти дотации уходят именно по карманам боевиков, потому что мы же все видели инфраструктуру в Донецке в и в других городах».



Также Егурнов спонсирует множество мероприятий, проводимых в ОРДЛО, местный футбольный чемпионат, бойцовские лиги, входит в разного рода «рабочие группы» при так называемом правительстве.

«Мастер-торг» Егурнова спонсирует спортивные события в ОРДО. Фото: СК «Гвардеец» Донецк

Информация о том, что Егурнов и Пушилин друзья и партнеры по схемам обогащения появлялась в анонимных телеграмм-каналах, также об этом писали функционеры «ДНР», которые по тем или иным причинам теперь находятся в оппозиции к верхушке группировки.



Дополнительные подтверждения их дружбы находим и в соцсетях. Сын Егурнова — Вячеслав, живет он сейчас в Донецке или Макеевке, — вот его страница в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографий не много, но из того, что есть, можно понять, что живет его семья небедно — летний курорт, зимний курорт — не каждый подросток из Донецка может похвастаться таким. В друзьях у него можно найти Киру Пушилину — это дочь Дениса Пушилина.

Также Дмитрий Егурнов, по данным наших источников, контролирует один из донецких телеканалов — «Юнион». При этом канал формально считается собственностью «ДНР» и транслирует пропаганду.



Здесь стоит подчеркнуть, что «Юнион» — единственный телеканал в ОРДЛО, на котором прямо пиарили «Мастер-Торг» Егурнова.

И, в отличии от других медиаресурсов «ДНР», в этот явно вкладывают больше всего средств. По аналогии с «Мастер-Торгом» из так называемого «республиканского бюджета ДНР» «Юниону» с подписи Пушилина выделяются миллионы рублей. И это только то, что попало в сеть.

Украинский бизнес Егурнова



Егурнов в украинских реестрах значится бенефициаром и владельцем нескольких ООО — «Интерэлектро-2010, «Мастер-кабель Украина», и «Мастер-Кабель Киев».



До 2017 года эти три компании спокойно работали в украинском правовом поле и вели торговлю с компаниями с неподконтрольной территории и получали прибыль. Так, за 2017 год компания «Интерэлектро-2010» получила 42 миллиона гривен ($1,55 млн) выручки. За 2016-2017 годы «Интерэлектро-2010» реализовала государственные тендеры на общую сумму 3 миллиона 300 тысяч гривен ($120 тыс.), а компания «Мастер-Кабель Украина» — 1,7 миллиона гривен ($63 тыс.). Именно эти фирмы занимались поставками товаров на неподконтрольную территорию компании самого Егурнова — «Мастер-Торгу» и другим, зарегистрированным в «ДНР».



Эти схемы не остались без внимания правоохранителей и спецслужб Украины — эти три компании стали фигурантами уголовных дел по финансированию терроризма. СБУ в материалах производств, с которыми ознакомились «Новости Донбасса», утверждает, что Егурнов передал компании подставным лицам и по-прежнему контролирует их, получая прибыль.



У СБУ, судя по всему, собраны доказательства, но вот что, нам удалось найти по этим подставным лицам и их связям с «дэнээровским» бизнесменом.



Свои прикрыли



Егурнов перестал быть бенефициаром компаний только в августе 2017 года. ООО «Мастер-Кабель Украина» с юридическим адресом в Киеве на данный момент принадлежит некой Александровой Татьяне Васильевне, а ООО «Интерэлектро-2010» с юридическим адресом в Мариуполе — Бажановой Анастасии Викторовне.



Про Александрову информации крайне мало, а вот Бажанова, как следует из данных реестров, управляет 15 компаниями в разных точках Украины, но при этом в 2020 году была обвиняемой в краже перфоратора стоимостью 650 гривен ($24). А у же в 2021 получила себе «Интерэлектро-2010». До Бажановой компания принадлежала Шакуле Сергею Валерьевичу. Мы без труда нашли его в социальных сетях.



Он сам из Макеевки, сейчас живет в Киевской области. А в друзьях у него. Алексей Егурнов — отец того самого олигарха Дмитрия Егурнова.

В разговоре с журналистом «Новостей Донбасса» Шакула заявил, что «не знает», о компании «Интерэлектро-2010», Алексее и Дмитрии Егурновых, а соцсети «не ведет».



Но это еще не все. По остальным двум уголовным делам ООО «Интерэлектро-2010» проходит вместе с ООО «Торговый Дом «Интерэлектро-Киев»» и ООО «Торговый Дом «Интерэлектро». Компании созданы в 2017 и 2016 годах соответственно. Бенефициаром является Вадим Павлович Бобрицкий. А если покопаться в архиве сайта «Интерэлектро», то, мы обнаружим, что ранее он был сайтом «Мастер-Кабеля» Егурнова.



Найти Вадима Бобрицкого в социальных сетях также не составило труда — он из Донецка, сейчас проживает в Киеве. А в друзьях у него, отец Дмитрия Егурнова — Алексей.



Мы с Бобрицким связались и он хоть и признал, что знаком с Дмитрием Егурновым, но сказал, что сейчас с ним не общается.



Из внимания выпала только ООО «Мастер-кабель монтаж», которая тоже фигурирует в уголовных делах. Бенефициар — Чеховский Антон Владимирович. Он тоже макеевчанин, но сейчас живет в Москве. В друзьях Во «ВКонтакте» у него сын Дмитрия Егурнова — Вячеслав.



Дмитрий Егурнов использовал эти все «мастера» и «интерэлектро» для сотрудничества с зарегистрированными в «ДНР» «Мастер-торгом», «Галактикой», «Интер-Торгом» и другими, утверждают в СБУ.



Цепочка, сложилась. Используется ли эта схема сейчас — неизвестно. Но, скорее всего, Егурнов полностью переориентировался на Россию и продолжает успешно вести свой бизнес в ОРДЛО.

ИГОРЬ АНДРЕЕВ



Поднялся в 90-х



До 2014 года — Игорь Андреев — был совсем не бедным человеком. Его связывали с ОПГ «Люкс» (или как ее еще называли — «Боксеры»). В нее входили его друзья, совладельцы бизнеса Юрий Рубан и Геннадий Узбек.



С 90-х после распада СССР Андреев занимался заготовкой и продажей металлолома. Основные его активы: «Донецкий металлопрокатный завод», электроплавильный завод «Электросталь» (Курахово) и «Вторсырье». В конце нулевых компаньоны, ставшие одними из крупнейших продавцов лома, начали выстраивать цепочку «черный лом — стальная заготовка — сортовой прокат».



Кроме металлургии у него была компания по производству мороженого, молочных продуктов и полуфабрикатов — ЧАО «Геркулес». Жители Украины очень хорошо знают эту торговую марку и, возможно, даже помнят эту эпатажную рекламу 2011 года.

В том же 2011 году украинский Forbes оценивал активы Андреева в 85 миллионов долларов. После захвата части Донецкой области так называемой «ДНР» бизнес Андреева юридически переехал на подконтрольную Украине территорию и продолжил работать (но, естественно, молокозавод и металлопрокатный завод из Донецка вывезти было невозможно).



«Железный Геркулес» на два фронта



Поэтому по так называемым законам «ДНР» была создана компания ООО «Торговый Дом «Горняк», которая получила контроль над бизнесом Андреева.



Скрывать это как-будто никто и не собирался. На сайте «Все о ДНР» компания значится владельцем торговых марок пищевых продуктов «Геркулес», «Пан-Фазан» и «Добрыня». Кроме того, фирма расположена возле Донецкого молокозавода, которым владеет Андреев.



В сети также есть информация от бывших предпринимателей о том, что в 2016 году ТД «Горняк» от руководства «ДНР» получил монополию на закупки металлолома. Эта информация подтверждается также материалами уголовного расследования в Украине.



В это время «ДНР» провозгласила металл стратегическим ресурсом и приняла правила обращения с металлоломом для тех, кто хочет этим заниматься. Но неформально по устному указу бывшего «министра промышленности и торговли» Алексея Грановского и бывшего «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева («Ташкента») все без исключения предприятия были обязаны продавать металлолом единому покупателю — ООО «Торговый дом «Горняк», а не вывозить металлолом на Енакиевский металлургический завод, который перерабатывал лом черных металлов.



Правила появились лишь спустя полтора года после создания «государства». До этого бизнес был полностью в тени.



«У Украины нет доступа к документам на неподконтрольной территории, Украина не сможет проверить действительно ли там есть преференции у этого предприятия. Действительно ли власти “ДНР” дарят ему какое-то имущество», — отмечает юристка, участница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, — Это все можно будет установить только, когда мы будем иметь к этому доступ. Сейчас [об этом можно говорит] на основании только журналистских расследований, потому что это очень большую роль сыграет в будущем. При этом журналистское расследование — это не доказательства, для этого нужны документы, а источники доступа к ним нет».



Почему же выбор пал именно на Андреева? В 2015 году был издан приказ № 415 первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины «Об утверждении временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей». Во временном порядке указано, что предприятия, которые представляют собой единые производственные цепочки (чьи звенья – заводы, цеха и склады оказались на неподконтрольной Украине территории) могут претендовать на перемещение через линию соприкосновения.



Тут-то и пригодился Андреев, у которого «Электросталь» в Курахово на подконтрольной территории и металлопрокатный завод на неподконтрольной. Под этой ширмой и вывозился металл, который в Украине можно было продать в два раза дороже.



Когда очередной раз в Константиновку с территории ОРДО прибыло 19 вагонов с ломом – этим фактом заинтересовались в СБУ. Там установили, что собственником груза являлось ООО «Торговый дом «Горняк», а в схеме транспортировки груза участвует Донецкий металлопрокатный завод и «Электросталь», принадлежавшие Игорю Андрееву.



Жовтневый суд Мариуполя наложил арест на металлолом, но, вскоре Апелляционный суд Донецкой области отменил это решение. Судьям показалось, что, цитата: «вывод спецслужб объективно не подтверждается и носит характер оперативной, а не процессуальной информации».



После введения блокады весной 2017 года, реализовывать такую схему стало невозможно. Зато продуктовый бизнес олигарха процветал.

«Геркулес» на колени не стал



До 2018 бенефициаром зарегистрированного в Краматорске ЧАО «Геркулес» был Игорь Андреев. После — некий Гашпар Виктор Эвринович, который получил львиную долю бизнеса Андреева. А управляющим с 2016 года стал Кавешников Игорь Игоревич.



В этом же году Кавешников засветился на мероприятии Донецкого национального университета как член жюри, оценивающий бизнес-проекты студентов, в качестве генерального директора «Торгового дома «Горняк».



А в 2019 в статье газеты «Донецк вечерний» Кавешникова указали в качестве начальника подразделения мороженого, готовой пищи и блюд все в том же ООО «Торговый дом «Горняк».



«Некоторые умудрились вести бизнес одновременно и на территории подконтрольной Украине и на территории неподконтрольной. Было очень много вариантов, каким образом люди это организовывали. Кто-то оставлял часть своих предприятий на неподконтрольной территории и назначал директоров, которые проживают на подконтрольной территории. Директора, которые проживают на неподконтрольной территории, чтобы не выезжать перепродавать свои активы, выдавали доверенности на людей, которые проживают на подконтрольной территории. По этим доверенностям оформлялось их участие в уставных фондах. Либо заключались договора доверительного управления для того, чтобы не выезжать сюда на подконтрольную территорию», — отмечает юристка, участница гуманитарной подгруппы в ТКГ по Донбассу Татьяна Иванова.



Бизнес Андреева при «ДНР» сегодня



Краматорская компания ЧАО «Геркулес» сейчас на стадии судебного разбирательства в делах о банкротстве, но полуфабрикаты одноименной торговой марки до сих пор продаются в украинских магазинах. Почему так?



Пельмени и вареники под этой маркой выпускаются не ЧАО «Геркулес», а ООО «Провинция Плюс», зарегистрированным в Киеве. Бренд активен и в социальных сетях.



А вот сайт мороженого «Геркулес» почему-то не работает. Через веб-архив мы нашли версию сайта июля 2020 года — там предлагался большой ассортимент мороженого.



А в социальных сетях последний пост был в сентябре 2020 года.

Но производитель мороженого с «большой Украины» так на связь и не вышел, а в магазинах продукцию уже не найти.



У Донецкого «Геркулес» все куда лучше. Продуктовая бизнес-империя Андреева росла с каждым годом.



Сейчас в ОРДЛО продаются молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и мороженое.

Мороженое «Геркулес» продается в Донецке. Фото: Новости Донбасса

Все шло настолько хорошо, что ТД «Горняк» открыл свою сеть супермаркетов — «Геркулес-Moloko». Позже для своих магазинов Андреев получил помещения бывшей сети супермаркетов «Амстор», которые работали в Донецке до 2017-2018 годов и со временем были вытеснены из ОРДЛО.



При этом открывалось магазинов насколько много, что местные начали высмеивать это в соцсетях. Но смейся-не смейся, а теперь «Геркулес-Moloko» на каждом шагу, что обеспечивает стабильное поступление наличных структурам Андреева.

Один из супермаркетов «Геркулес-Moloko» в Донецке. Фото: Новости Донбасса

Идем дальше. «Донецкий металлургический завод», который находился два года в простое и имеет долги перед рабочими. Все это последствия управления ДМЗ компанией «Внешторгсервис», которая на тот момент была связана с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Так вот, завод уже частично возобновил свою работу.



Таких сюжетов на местном ТВ было много: «возрождаем промышленность, былую славу», «да здравствует металлургия», а за все спасибо инвестору, имя которого почему-то в «ДНР» не назвали.

Сюжет о запуске ДМЗ на местном телеканале «Первый республиканский»

По данным наших источников, этот тот самый Игорь Андреев. Вот так он вновь вернулся в металлургию.



Кроме того, бизнесмен контролирует еще и Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс». Теперь вместе с ДМЗ эти предприятия составили единый производственный цикл для выплавки металла.



«На оккупированной территории боевики хотят показать людям что ситуация наладилась,будет экономический рост. Мол, мы привлекаем инвесторов — это просто история для людей. Потому что на сегодняшний день ситуация с ДМЗ не сдвинулась с места, она такая же была. При этом, чтобы придать реконструкции ДМЗ медийности был выбран бывший руководитель ЧАО «Геркулес», который якобы выступает инвестором. Он просто был выбран как надежный человек, который не будет говорить много лишнего и просто как исполнитель будет делать то, что ему говорят», — считает правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



И, конечно, он еще и надежный, свой — кому еще «ДНР» разрешила не платить налоги и счета за электричество? От этой ноши освободили весь бизнес Андреева. По данным экс-начальника донецкого горотдела милиции Юрия Седнева, Андреев находится за пределами ОРДЛО, что не мешает ему получать прибыль.



«Бизнес отдельно — политика отдельно. Но так как его бизнес на той территории связан с продовольствием, а это проблема номер один [для “ДНР”], так как касается стабильности и удержания власти. Естественно, бизнесмены вынуждены с этим смириться и поэтому там работают. Если бы он [Андреев] сильно был патриотично настроенным к так называемому государству, то тогда бы он был бы там. Но я знаю, что он не находится [в ОРДЛО] и не собирается приезжать», — говорит Седнев».

Сюжет о запуске ДМЗ на местном телеканале «Первый республиканский»

Кто настоящий олигарх, или Деньги не пахнут



Вот так наши герои смогли взрастить свои бизнес-империи: на беспринципности, схемах и сотрудничестве с самопровозглашенными властями. Естественно, этого всего не вышло бы без разрешения кремлевских кураторов.



«Там какие-то люди, которых никто не выбирал, а просто назначили руководить этой территорией. Они по сути являются частью бюрократического аппарата - это самый огромный олигарх и российские чиновники, которые курируют эти территории и обогащаются на них. А у этих людей [Егурнова и Андреева] нет такой власти. Им дали возможность зарабатывать, но они не могут влиять на ситуацию непосредственно, не могут организовать личные медиа, они не могут делегировать своих людей в органы власти, поэтому там ситуация еще более сложная, чем на подконтрольной части», — отмечает аналитик Виталий Сизов.



Несмотря на то, что уголовные дела на Егурнова, Андреева и их компании в Украине есть, но расследование еще не завершено. В то же время в стране существует практика, когда еще до окончания следствия, на людей, сотрудничающих с группировками «Л-ДНР», накладывают санкции. Но наших «героев» нет ни в одном санкционном списке.