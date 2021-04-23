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Украина не намерена вести переговоры с представителями «Л/ДНР». Об этом в эфире «Украина 24» заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что для Украины это принципиальный вопрос.

«Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме «фантастика на втором этаже», - отметил Арестович.

Он также заявил, что своим предложением Путин дезавуировал Минские соглашения.

«Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но это предостережение подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «в любой точке украинского Донбасса». Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

 
ForUm

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