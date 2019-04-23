Военнопленным украинским морякам впервые разрешили позвонить домой, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Впервые за 5 месяцев плена следствие разрешило военнопленным осуществить телефонные звонки домой», – написал он в Facebook.

Кроме того, по словам адвоката, следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются.

«Происходит ознакомление моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении нескольких экспертиз», - добавил он.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.