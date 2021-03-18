также в разделеОбщество
Суд оправдал Пашинского
Коррупция в СБУ, схематоз, грязные деньги и кокаин - шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского 15
В Украине возможны небольшие дожди и снег 6
Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной 8
Минздрав: Вакцина Pfizer прибудет в Украину уже в апреле 11
Как выбрать кондиционер и не ошибиться 34
Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов 10
В «АрселорМиттал Кривой Рог» опровергли заявления Баканова по поводу налогов 14
Полтава усиливает карантин 11
Во Львовской области вводят локдаун 9
Минздрав собирается искать переболевших COVID-19 с помощью соцопроса 11
Активисты облили заправку сети «БРСМ-Нафта» кровью из-за финансирования пророссийской партии Шария 19
ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 11
В НАН уверены, что в Украине пора водить локдаун 14
Харьковщина усиливает карантин 21
Экзамены на водительские права будут сдавать по новым билетам 21
Литвин уволился из набсовета университета Шевченко 19
Петрашко: Кабмин пока не обсуждает дату введения нового локдауна 13

Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна «Volgo Balt 179» вернулись на родину, сообщило Посольство Украины в Румынии.

Сегодня, 18 марта 2021, моряки в сопровождении сотрудников Посольства прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина).

После оформления въезда на территорию нашего государства украинские граждане организовано последовали в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна «Volgo Balt 179».

Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное.

«Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на родину», - заявили в дипведомстве.

Как сообщал ForUm, 11 марта сухогруз Volgo Balt 179 с 13 членами экипажа из Украины на борту затонул в Черном море у берегов Румынии, два человека погибли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
13
Теги