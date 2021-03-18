Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна «Volgo Balt 179» вернулись на родину, сообщило Посольство Украины в Румынии.

Сегодня, 18 марта 2021, моряки в сопровождении сотрудников Посольства прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина).

После оформления въезда на территорию нашего государства украинские граждане организовано последовали в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна «Volgo Balt 179».

Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное.

«Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на родину», - заявили в дипведомстве.

Как сообщал ForUm, 11 марта сухогруз Volgo Balt 179 с 13 членами экипажа из Украины на борту затонул в Черном море у берегов Румынии, два человека погибли.