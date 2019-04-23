Судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которые приняли решение по делу о национализации Приватбанка, обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве Президента Петра Порошенко в их деятельность, а также к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении Главой государства уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба суда.

В частности, судьи просят начать досудебное расследование в отношении Главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Как отмечают судьи в своих заявлениях, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

«Анализируя эти заявления, он считают имеющимися все основания утверждать, что такие очевидно резонансные действия Президента Украины, председателя Национального банка Украины и министра юстиции Украины были совершены с целью оказания давления на состав суда, который осуществляет рассмотрение дела № 826/7432/17, и имеют признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины, а именно вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», – говорится в сообщении.

Кроме этого, судьи коллегии убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления, предусмотренные ч. 1 статьи 109 УК Украины, «поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам закрепленным в Конституции Украины».

Как отмечают судьи, заявления топ-чиновников, в том числе, были направлены на обращение и к Высшей квалификационной комиссии судей Украины без надлежащих на это правовых оснований, поскольку законодательно им не предоставлено таких полномочий, с целью побуждения такого государственного органа к совершению конкретных действий. Судьи считают, что в этих действиях имеется состав преступления, определенный ч. 2 статьи 344 Уголовного кодекса Украины, в частности незаконное влияние в любой форме на председателя или члена ВККС с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Судьи считают, что комментируя решение судей, исполнительная и законодательная власть должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней. «Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию», – подчеркивается в заявлении.

В своих заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий руководства государства и предотвращения повторения таких случаев в будущем путем обращения в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении преступления Президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и председателем Национального банка Яковом Смолием, а также постановки перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего Президента. Кроме этого, судьи просят ВРУ обратиться к ВККСУ о «недопустимости проведения оценки судей Окружного административного суда города Киева по имеющемуся конфликту интересов в связи с прямым преступным указанием Президента Петра Порошенко перезагрузить данный суд».

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Президент Петр Порошенко призвал руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию Приватбанка.