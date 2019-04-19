Президент Украины Петр Порошенко призвал руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию Приватбанка. Об этом он сказал на экстренном заседании СНБО, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Президент обратился с просьбой к Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре оценить после завершения всех необходимых судебных процедур основания и возможности для возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было принято судьями, не вмешиваясь в анализ этого решения по существу», - говорится в сообщении.

Также он подчеркнул важность провести необходимые коммуникационные шаги для того, чтобы объяснить обществу позицию власти по общей стабильности банковской системы. «Власть контролирует ситуацию и не допустит негативного развития событий, и обеспечит необходимые шаги для сохранения стабильности», - сказал Президент.

Глава государства также поручил Министерству иностранных дел в координации с позицией Администрации Президента Украины обеспечить своевременное информирование наших международных партнеров: Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Международного валютного фонда и представителей Большой семерки, США, Европейского Союза.

Председателю Национального банка Якову Смолию Порошенко поручил держать его в курсе ситуации на банковском рынке и в случае выявленных признаков дестабилизации выходить с инициативой о созыве совещания для координации.

Президент также сообщил, что скоординирует позиции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Он добавил, что в случае необходимости должны быть подготовлены соответствующие законопроекты, которые могут быть рассмотреть Верховной Радой на следующей пленарной неделе.

В четверг, 18 апреля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

В штабе кандидата Владимира Зеленского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявили, что это решение суда является следствием провала судебной реформы.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.