Первый президент Казахстана и «лидер нации» (елбасы) Нурсултан Назарбаев, возглавляющий правящую партию «Нур Отан», предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в июне, сообщает BBC.

«Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен, что Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру», - сказал Назарбаев, выступая на съезде партии.

Токаев согласился выдвигаться от партии. «Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента на всестороннее развитие наше страны», - заявил он.

Кандидатуру Токаева единогласно поддержали все 263 члена партии, принимавших участие в съезде. Съезд проходит в преддверии досрочных выборов, назначенных на 9 июня.

Токаев также обратился в Конституционный совет Казахстана с просьбой уточнить, не станет ли препятствием для выдвижения его работа за границей.

По закону президентом Казахстана может быть избрано лицо, проживающее на территории страны последние 15 лет. Токаев в 2011-2013 годах работал заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения организации в Женеве.

В минюсте Казахстана ранее уже заявляли, что Токаев был направлен за границу по служебной необходимости, а значит, это не должно помешать ему баллотироваться в президенты.

Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта через день после того, как первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил об отставке.

Несмотря на то, что он больше не будет президентом, Назарбаев продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и сохранит за собой пост председателя правящей партии «Нур Отан».

При этом Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, избрана спикером парламента страны.