Спикер верхней палаты парламента Казахстана, Сената, Касым-Жомарт Токаев примет присягу исполняющего обязанности президента страны 20 марта.

Он будет находиться на этом посту остальной президентский срок Нурсултана Назарбаева, который 19 марта объявил об отставке. Это предполагает конституция страны, пишет Радио Свобода.

Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 года.

Назарбаев также остается председателем правящей партии «Нур-Отан».

19 марта он заявил, что подает в отставку. О сложении полномочий он объявил в обращении к нации.

«Я остаюсь с вами», - отметил Назарбаев. Должности, которые сохранит Назарбаев, дадут ему возможность сохранить власть.

65-летний Токаев является карьерным дипломатом, в прошлом он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он получил образование в Москве, свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках.

78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.