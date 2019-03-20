также в разделеМир
И.о. президента Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан 10
Франция выдала ордера на арест экс-руководителей федерации легкой атлетики РФ 16
СМИ: Экс-адвокат Трампа получал деньги от фирмы российского олигарха 12
В ОБСЕ раскритиковали законы о фейковых новостях в РФ 18
Новый президент Казахстана вступил в должность 62
Премьер Новой Зеландии поклялась не называть имя напавшего на мечети 22
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны 74
Перед выборами Facebook ужесточает борьбу с фейками 9
В США за пьянство задержали экс-президента Перу 15
Задержаны трое подозреваемых в причастности к стрельбе в Утрехте 18
Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана 233
Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в расстреле пассажиров трамвая 60
Макрон хочет запретить протесты на Елисейских полях 17
Число погибших в результате стрельбы в Утрехте увеличилось до 3 человек 36
В Нидерландах неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая, есть жертвы 37
Протесты «желтых жилетов»: В Париже ограблены и сожжены магазины, 220 задержанных 27
Митингующие в Сербии окружили дом президента Вучича 72
Мэй призвала британский парламент к патриотизму в вопросе с Brexit 37

Спикер верхней палаты парламента Казахстана, Сената, Касым-Жомарт Токаев примет присягу исполняющего обязанности президента страны 20 марта.

Он будет находиться на этом посту остальной президентский срок Нурсултана Назарбаева, который 19 марта объявил об отставке. Это предполагает конституция страны, пишет Радио Свобода.

Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 года.

Назарбаев также остается председателем правящей партии «Нур-Отан».

19 марта он заявил, что подает в отставку. О сложении полномочий он объявил в обращении к нации.

«Я остаюсь с вами», - отметил Назарбаев. Должности, которые сохранит Назарбаев, дадут ему возможность сохранить власть.

65-летний Токаев является карьерным дипломатом, в прошлом он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он получил образование в Москве, свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках.

78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
65
Теги