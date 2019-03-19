Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента Казахстана. Он возглавлял страну с момента получения ей независимости.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов, передает Русская служба ВВС.

Обязанности президента будет исполнять спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

«В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», - сказал Назарбаев.

Назарбаев занял пост президента в апреле 1990 года. До этого он занимал руководящие должности в Казахской ССР и в центральных органах КПСС.

Он пять раз выигрывал президентские выборы. Очередные выборы должны состояться в 2020 году. По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, теперь голосование может состояться раньше запланированного срока.

«Назарбаев уходит на заранее подготовленную позицию председателя совета безопасности. Его полномочия будут выше полномочий президента. Он станет таким Дэн Сяопином, верховным рефери», - сказал Дубнов.