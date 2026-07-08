Казахстан посилив контроль на російському кордоні через зростання попиту на пальне

Казахстан запровадив нові обмеження на перетин державного кордону автомобільним транспортом, щоб запобігти незаконному вивезенню паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив віцеміністр енергетики Казахстану Кайирхан Туткишбаєв, передає Радіо Свобода.

Відповідно до нових правил, легкові та вантажні автомобілі, які перетинають державний кордон, зможуть в'їжджати до Казахстану або виїжджати з нього не більше одного разу на добу.

За словами Туткишбаєва, такі заходи мають допомогти зберегти баланс споживання пального на внутрішньому ринку.

«І вантажні, і легкові автомобілі не зможуть в'їжджати та виїжджати з Казахстану більше одного разу на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива», — зазначив він.

Обмеження діятимуть на всіх ділянках державного кордону, зокрема на півночі, сході та півдні країни.

У Міністерстві енергетики Казахстану повідомили, що спільно з національними компаніями сформували резерви пального та контролюють забезпечення внутрішнього ринку. Водночас у прикордонних із Росією Західно-Казахстанській, Актюбінській та Павлодарській областях останнім часом фіксують помітне зростання споживання паливно-мастильних матеріалів.

На тлі цього у прикордонних районах почали утворюватися черги на автозаправних станціях.

Ситуація збіглася з паливною кризою в Росії, яка триває з кінця червня після ударів українських сил по низці нафтопереробних заводів. Зокрема, 6 липня вперше від початку повномасштабної війни був атакований Омський нафтопереробний завод, розташований більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. За інформацією Reuters, підприємство, потужність якого становить близько 21 млн тонн нафти на рік, після атаки припинило роботу.

Попри це в Міністерстві енергетики Казахстану запевнили, що проблеми Омського НПЗ не вплинуть на роботу казахстанських нафтопереробних підприємств.

Нагадаємо, 1 липня агентство Reuters повідомило, що через дефіцит пального Росія нібито домовилася про його постачання з Казахстану. Наступного дня міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що Москва не зверталася до Астани з таким проханням.