Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил дату внеочередных выборов главы государства. Они пройдут 9 июня 2019, передает Радио Свобода.

В телеобращении 9 апреля Токаев заявил, что «гарантирует свободные и честные выборы». При этом он не уточнил, будет ли баллотироваться на должность.

Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта через день после того, как первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил об отставке.

Несмотря на то, что он больше не будет президентом, Назарбаев продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и сохранит за собой пост председателя правящей партии «Нур Отан».

При этом Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, избрана спикером парламента страны.

Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет. К власти в Казахстане он пришел в 1979 году, еще до распада СССР. Впервые Назарбаев стал президентом Казахстана в 1990 году и несколько раз выигрывал выборы. Нынешний срок его президентских полномочий должен был закончиться 2020 года.