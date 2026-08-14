Масштабна аварія залишила без світла міста чотирьох країн Центральної Азії

У Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та Узбекистані 14 серпня сталися масштабні перебої з електропостачанням. Відключення зафіксували, зокрема, в Алмати, Душанбе та Бішкеку, а також в окремих регіонах Узбекистану.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

В Алмати, найбільшому місті Казахстану, через відключення електроенергії зупинилося метро. На дорогах виникли затори, оскільки через знеструмлення світлофорів рух регулюють співробітники дорожньої поліції.

У деяких районах міста також виникли перебої з водопостачанням через зупинку насосного обладнання. Медичні заклади продовжують працювати завдяки резервним джерелам живлення.

У Душанбе через блекаут також були знеструмлені окремі райони міста. Про проблеми з електропостачанням повідомляли і в Бішкеку, а також у кількох регіонах Узбекистану.

У Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що аварійна ситуація виникла через різку зміну потужности в енергосистемі, спричинену зміною перетоків електроенергії між країнами Центральної Азії.

Через це автоматичні системи захисту перейшли в аварійний режим, що призвело до відключення електроенергії в частині регіонів.

В «Національних електричних мережах» Узбекистану повідомили про спрацювання багаторівневої протиаварійної автоматики в об’єднаній енергосистемі. Електропостачання відновлюють поступово.

Казахстан, Киргизстан, Узбекистан та інші країни регіону пов’язані спільною енергетичною системою. Вона передбачає взаємні перетоки електроенергії між державами, тому масштабна аварія або різка зміна навантаження в одній частині системи може вплинути на електропостачання в інших країнах.

У країнах регіону створили оперативні штаби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків аварії.