Количество жертв в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 310 человек.

Об этом сообщает First News со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Укринформ.

«Количество погибших после взрывов бомб на Пасху в воскресенье возросло до 310», - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще 480 человек получили различные ранения. Опознать до сих пор не удалось более 40 человек.

На данный момент полиция Шри-Ланки арестовала 30 человек, причастных к теракту.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

В результате взрывов погибли 290 человек.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.