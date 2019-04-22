В результате взрывов, произошедших 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах, погибло 290 человек, сообщает BBC.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы, но пока неизвестно, кто совершил нападение.

Отмечается, что в результате нападений около 500 человек получили ранения, среди погибших – десятки иностранцев.

В частности, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Ранее сообщалось о 207 погибших.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.