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Восьмой за день взрыв на Шри-Ланке произошел в северном пригороде Коломбо, подробностей инцидента пока нет. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AFP.

По данным полиции, восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент нет никаких подробностей инцидента.

Отметим, ранее стало известно, что на всей территории страны ввели комендантский час. Он будет действовать с 18:00 по местному времени до 6:00 22 апреля. Следующий день, как уточнили власти, будет объявлен выходным. Кроме того, в аэропорту Коломбо усилили меры безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве возле зоопарка в Коломбо, в результате которого погибли два человека. В первой половине дня на Шри-Ланке произошла серия из взрывов, в том числе в отелях и католических храмах. По последним данным, общее число погибших превысило 180.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.
ForUm

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