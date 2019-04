Количество погибших в результате серии взрывов в Шри-Ланке достигло 160 человек. Об этом сообщает местный портал News First.

Как сообщается, в Коломбо погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. Взрывы произошли в отелях и католических церквях республики, когда местные жители отмечали там Пасху.

Как сообщил министр экономических реформ республики Харша де Силва, среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил.

Кроме того, в результате взрывов по меньшей мере 295 человек получили ранения.

BREAKING: Multiple blasts hit Sri Lanka churches, hotels on Easter Sunday - killing more than 100 and injuring at least 250, reports say.



Developing story: https://t.co/St2HVEUhjt https://t.co/Kdq96nWA1h