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Власти Шри-Ланки упростили правила въезда для полностью вакцинированных путешественников - как граждан страны, так и иностранцев. Теперь по прилету им не надо будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус, сообщает УНИАН со ссылкой на Colombo Page.

Те из въезжающих, кто имеет на руках отрицательный ПЦР-тест (сделанный не раньше, чем за 72 часа до посадки в самолет), освобождаются от необходимости сдавать его повторно по прибытии на Шри-Ланку, если они завершили курс вакцинации от COVID-19 не менее чем за 14 дней до поездки.

Соответствующее правило было принято местным Минздравом 28 сентября по просьбе министра туризма Шри-Ланки и вступает в силу с 1 октября.

Туристов, с момента вакцинации которых не прошло 15 дней, доставят в отель, где они сдадут ПЦР-тест на 7 или 14 день отдыха (в зависимости от того, сколько дней прошло после вакцинации). В случае получения отрицательных результатов, им позволят путешествовать по острову.

Невакцинированные туристы смогут сдать тест только на 14-ый день после прилета.

 
ForUm

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