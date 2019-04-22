В понедельник в Коломбо на острове Шри-Ланка прогремел новый взрыв.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает «Украинская правда».

Отмечается, что по предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

«Фургон взлетел на воздух, когда саперы из силы спецназа и ВВС пытались обезвредить бомбу», - рассказал очевидец происшествия.

Сообщается, что представители сил безопасности пока не прокомментировали новый взрыв.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

В результате взрывов погибли 290 человек.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.