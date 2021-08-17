На Шри-Ланке уволили министра здравоохранения Павитру Ваннияраччи, которая одобряла колдовство для борьбы с COVID-19, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.
Соответствующее решение принял президент страны Готабая Раджапакса на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности от коронавируса.
Вместе с тем Ваннияраччи останется работать в Кабмине Шри-Ланки. Она возглавит Министерство транспорта.
Известно, что несколько месяцев назад чиновница публично приняла "волшебное зелье" от колдуна, чтобы не заразиться от коронавируса, но ей это не помогло – вскоре она попала в реанимацию с COVID-19.
Кроме того, Ваннияраччи выливала в реку "благословенную" воду, чтобы победить пандемию.
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