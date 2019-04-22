Объявление результатов президентских выборов во втором туре может состояться до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает РБК-Украина.

«Объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности – Пасхи», - заявил замглавы ЦИК.

По его словам, в ЦИК волнуются по поводу того, что могут быть судебные иски касательно избирательного процесса, которые повлияют на сроки оглашения результатов выборов.

Радченко предположил, что ориентировочно ЦИК сможет установить и объявить результаты 30 апреля.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов Президента.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Согласно ст.84 Закона о выборах президента Украины, Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней, но не позже чем на третий день со дня получения всех протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования, и протокола ЦИК об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа устанавливает результаты выборов президента Украины.