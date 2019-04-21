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Посольство США в Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Соответствующее заявление опубликовали на странице в Facebook.

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и спасибо всем, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине», - говорится в сообщении.

В посольстве также поблагодарили Президента Петра Порошенко за усилия, «которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений».

«Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским», – сказано в сообщении.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
ForUm

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