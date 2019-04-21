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Лидирующий по предварительным данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его задача номер 1 сейчас – это возвращение пленных из РФ и с оккупированной территории домой, сообщает УНИАН.

«Самое главное – это вернуть наших парней живыми… Для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть всех наших пленных, всех военнопленных, наших моряков – это наша задача», - заявил он.

Также он сообщил, что общался с родителями военнопленных. «Знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть – наших ребят домой. Это приоритетная задача», - подчеркнул он.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
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