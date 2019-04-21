Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после завершения своей каденции продолжит активную политическую работу в оппозиции к власти. Об этом он заявил после завершения голосования во втором туре президентских выборов и объявления результатов экзит-полов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я хочу подчеркнуть, что новый президент будет иметь сильную оппозицию. Очень сильную», - заявил он.

В то же время Порошенко выразил убеждение, что страна от такой ситуации будет иметь только пользу, поскольку он и в дальнейшем будет отстаивать европейские ценности и вектор развития страны.

«Но я хочу сказать, что страна - наша лучшая в мире Украина, от этого только выиграет. Я точно это знаю. Потому что мы можем победить только тогда, когда в стране будут господствовать демократия, верховенство права, защита прав человека, обеспечение роста благосостояния и все, что характеризуется названием европейское направление развития», - подчеркнул Президент.

Вместе с тем, он заверил, что будет поддерживать нового главу государства в вопросах, направленных на отстаивание национальных интересов. «В то же время я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО. И между объявлением результатов выборов и инаугурацией я готов тратить любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел», - сказал Порошенко.

«Более того - я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Всю сеть, которую мы так бережно выстраивали годами», - подчеркнул Порошенко, добавив: «И это и есть реальная сетка, а не там, где нас безосновательно обвиняли оппоненты».

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.