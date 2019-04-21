Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в нормандском формате.

Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ «Парковый» после озвучивания результата Национального экзит-пола, сообщает «Украинская правда».

«Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые изменения. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас - вернуть наших ребят живыми», - сказал Зеленский.

По его словам, «для нас (команды Зеленского - УП) сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных».

Он рассказал, что общался с родителями, матерями пленных Россией моряков.

«Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой», - подчеркнул он.

Также он рассказал, что он и его команда будет делать «мощную информационную войну», чтобы закончить войну на Донбассе.

«Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе ... Мы вас (журналистов. – Ред.) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. В ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий», - отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды есть «очень креативные идеи» и им «нужна ваша (журналистов и блоггеров. – Ред.) помощь».

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.