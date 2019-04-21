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По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

При этом 1,5% респондентов указали, что исключили обоих кандидатов или испортили бюллетень, сообщает Укринформ.

Такие данные Национального экзит-полла, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», обнародованы на пресс-конференции в агентстве.

Полевой этап исследования «Национальный экзит-пол-2019» осуществляют две ведущие украинские социологические компании – Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков – больницы, тюрьмы, военные части, зарубежные участки, за исключением оккупированных территорий).

Выборка является репрезентативной для Украины в целом и для ее 4 регионов (запад, центр, восток, юг). Количество избирательных участков – 300 (по 150 для каждой социологической компании). На каждом избирательном участке работали два-три интервьюера. Всего их задействовано около 750. Объем выборки – около 13 000 респондентов.

Применялась методика «тайного голосования», поскольку она уменьшает количество отказов и существенно повышает надежность данных экзит-пола.
ForUm

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