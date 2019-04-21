Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал, что не подведет украинцев. Об этом он сказал в своем штабе в КВЦ «Парковый» после озвучивания результатов Национального экзит-пола, сообщает «Украинская правда».

Зеленский вышел под песню из фильма «Слуга народа», до озвучивания результатов экзит-пола давать хоть какие-то комментарии отказался, но попозировал для фото и селфи.

После объявления результатов экзит-пола, Зеленский поцеловал и обнял жену, а потом всех представителей своего штаба, которые были рядом с ним на сцене.

«I feel good. Thank you. Don't cry», - Зеленский начал свою речь на английском, но быстро перешел на украинский.

«Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что обо мне говорили, она, наверное, не вышла бы за меня. Родителям моей жены. Спасибо всей моей команде», - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил уборщиц, которые работают в штабе, «Квартал 95», правоохранителей, СБУ за то, что «держали его в тонусе», военных и волонтеров, наблюдателей.

«Спасибо тем украинцам, которые меня поддержали, и тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех», - сказал Зеленский.

«И напоследок пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас – все возможно!», - сказал Зеленский и ушел со сцены, несмотря на то, что журналисты кричали «А как же вопросы?»

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.