также в разделеВыборы
Порошенко: Новый президент будет иметь сильную оппозицию
МВД: Существенных нарушений на выборах не зафиксировано
ЦИК начала обнародовать результаты выборов 17
Обнародованы окончательные данные Национального экзит-пола 24
Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с РФ 31
Порошенко поздравил Зеленского с победой 15
Порошенко: Я не ухожу из политики 27
В Чернигове самостоятельно проголосовал 99-летний мужчина 13
Зеленский пообещал, что не подведет украинцев 58
Избиратели в Австралии поддержали Порошенко 13
Порошенко признал поражение на выборах 85
Экзит-полы ТСН и 112 Украина показали уверенную победу Зеленского 44
Национальный экзит-пол: У Зеленского 73,2% голосов, у Порошенко - 25,3% 47
В Украине закрылись избирательные участки 14
«Квартал 95» уже запланировал концерты без Зеленского 20
11 заграничных участков уже завершили голосование 15
Данилюк: Меня «не интересует» должность главы МИД 16
Слипачук: Избирательный участок на линии разграничения удалось открыть 12

В Чернигове мужчина попытался съесть избирательный бюллетень, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что мужчина пытался бросить кусок бумаги в урну, а бюллетень вынести из помещения избирательного участка. Когда на место происшествия вызвали полицию, то человек попытался съесть бюллетень.

Открыто производство по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины (похищение или сокрытие избирательного бюллетеня). Законом предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26%.

По состоянию на 17:00 в полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1499 грн.
17
Теги