В Чернигове мужчина попытался съесть избирательный бюллетень, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что мужчина пытался бросить кусок бумаги в урну, а бюллетень вынести из помещения избирательного участка. Когда на место происшествия вызвали полицию, то человек попытался съесть бюллетень.

Открыто производство по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины (похищение или сокрытие избирательного бюллетеня). Законом предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26%.

По состоянию на 17:00 в полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами.