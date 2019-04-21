По состоянию на 17:00 в полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в полиции поступило 938 сообщения о событиях, связанных с выборами. По 12 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 10 уголовных производств открыты по ст. 158 (Незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины. Еще два уголовных производства начаты по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Также полицейские составили 13 административных протоколов.

Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26%.