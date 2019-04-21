По состоянию на 15:00 явка избирателей во втором туре выборах президента Украины составила 45,26%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Данные о явке поступили со 199 территориальных избирательных округов.
Лидерами по активности избирателей являются Днепропетровская (50,9%), Запорожская (50,0%) и Полтавская области (50,37%).
Самая низкая явка в Черновицкой области (37%).
Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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