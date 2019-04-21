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В день второго тура выборов 2019, 21 апреля, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра. Избиратели могут проголосовать до 20:00.

В частности, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

Напомним, место голосования во втором туре выборов 2019 изменили 325 604 украинца. Так, с 7 по 15 апреля своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца. При этом наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно.

По сравнению с первым туром количество граждан, которые воспользовались таким правом, выросло на 9 879.

Так, перед первым туром более 315 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда у избирателей было 3 месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей была всего неделя.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

Утвержденная Центризбиркомом общая смета проведения очередных выборов Президента Украины составляет 2,3 млрд грн.
ForUm

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