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Министерство здравоохранения сократило срок самоизоляции при заболевании COVID-19.

Так, через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать. Основное условие – отсутствие симптомов, пояснили в Минздраве.

В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Раньше обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.
ForUm

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