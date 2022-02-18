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Кризис вокруг Украины достиг максимальной точки с 2014 года, заявила в четверг на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря Организации Розмари ДиКарло.

«Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года», - сказала она, передает Интерфакс.

«Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий», - добавила ДиКарло.

«Все проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, мы поддерживаем любые такие усилия, в том числе и через представительства генерального секретаря ООН», - заявила она.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что войска РФ готовятся к атаке против Украины в ближайшие дни.
ForUm

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