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Сегодня - второй тур выборов президента Украины 232

На избирательном участке в Австралии завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины.

Как сообщает Европейская правда, голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Проголосовать на избирательном участке в Австралии могли и украинцы, которые проживают в Новой Зеландии.

В целом украинцы голосуют в 72 странах мира. Официально голосование на выборах завершится после закрытия последнего зарубежного участка в Сан-Франциско в 6:00 утра (по Киеву) 22 апреля.

Напомним, в Украине проходит второй тур выборов президента.

Украинцы выбирают между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.

ЦИК уже обнародовала первые данные о явке избирателей.
ForUm

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