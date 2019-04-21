На избирательном участке в Австралии завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины.
Как сообщает Европейская правда, голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
Проголосовать на избирательном участке в Австралии могли и украинцы, которые проживают в Новой Зеландии.
В целом украинцы голосуют в 72 странах мира. Официально голосование на выборах завершится после закрытия последнего зарубежного участка в Сан-Франциско в 6:00 утра (по Киеву) 22 апреля.
Напомним, в Украине проходит второй тур выборов президента.
Украинцы выбирают между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
ЦИК уже обнародовала первые данные о явке избирателей.
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