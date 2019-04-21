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По состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, явка избирателей на выборах президента Украины составила 17,08%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии с 69 избирательных округов. 

В воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование на очередных выборах президента Украины.

В избирательный бюллетень включены двое кандидатов, которые по итогам первого тура выборов 31 марта получили наибольшее количество голосов, - шоумен Владимир Зеленский и действующий Глава государства Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
ForUm

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