По состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, явка избирателей на выборах президента Украины составила 17,08%.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии с 69 избирательных округов.
В избирательный бюллетень включены двое кандидатов, которые по итогам первого тура выборов 31 марта получили наибольшее количество голосов, - шоумен Владимир Зеленский и действующий Глава государства Петр Порошенко.
В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
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