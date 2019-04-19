На НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.









































Кандидаты стали на колени на сцене в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе

В ходе дебатов Зеленский назвал боевиков российской гибридной армии yf Донбассе «повстанцами».

На официальные дебаты кандидатов на Общественном телевидении прибыл только действующий Глава государства.

Перед началом шоу ведущая Мирослава Барчук сообщила, что в полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии Общественного телевидения может произойти теракт, но Президент решил остаться.

Перед дебатами действующий Глава государства провел на Майдане Незалежности акцию «Защити Украину».

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу № 826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Президент Украины Петр Порошенко призвал руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию Приватбанка.

Национальный банк констатирует определенные колебания на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Переговоры Трехсторонней контактной группы относительно пасхального перемирия не дали результатов, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Член Национальной академии педагогических наук Украины Виктор Огневьюк призвал Центральную избирательную комиссию обнародовать документ, подтверждающий владение кандидатом в президенты Владимира Зеленского украинским языком.

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В Одессе во время акции против застройки «Летнего театра» облили нечистотами группу нардепов, среди которых был Мустафа Найем.

Мэру Василькова Киевской области Владимиру Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей.

Боевые летчики Воздушных сил ВСУ возмущены решением судьи Мелитопольского районного суда Юлии Горбачевой, которая отказалась признать, что 49 десантников и летчиков в сбитом Ил-76 над Луганском погибли из-за российской агрессии.