Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени на сцене НСК «Олимпийский» в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе, сообщает «Украинская правда».

Это была инициатива Зеленского, который отвечал на вопросы Порошенко относительно его слов о «встать на колени перед Путиным».

Шоумен утверждает, что его слова были вырваны из контекста.

«Что касается колен, слова вырваны из фразы», - сказал Зеленский, отметив, что готов сейчас стать на колени «перед каждой матерью, которая потеряла ребенка, женщиной, которая потеряла мужа» во время войны в Донбассе.

После этого Зеленский стал на колени, обращаясь к зрителям, а Порошенко опустился на колено и поцеловал государственный флаг, который держит один из его сторонников на сцене.



Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.