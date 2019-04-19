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Действующий Президент Петр Порошенко пришел на Майдан Незалежности, где установлена ​​сцена, с которой перед тем выступали артисты, министры и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как свидетельствует трансляция на Facebook-странице президента, на Майдане проходит акция «Защити Украину», сообщает «Украинская правда»

Порошенко прошел через толпу людей, под казацкий марш вышел на сцену, где поблагодарил за поддержку и начал свое выступление.  

«Какая мы сила! Я приветствую Майдан Незалежности! Приветствую всю Украину, которая смотрит нас по телевидению и видит, какие мы объединенные», - начал Порошенко.

«Меня очень радует наша самоорганизация, стремление донести до тех граждан, на которых упала пелена изящных телевизионных технологий. Мы раскроем им глаза. Это не выбор между Зе и Порошенко, как кому-то кажется. Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах – продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО, или опять все будет спущено на тормоза», - начал срываться на крик Порошенко.

Он добавил, что с заявлений его оппонента «все чаще прорисовывается образ Малороссии», а «Путин мечтает о слабом президенте-новичке, о хаосе».

«Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от свободы и достоинства», - выкрикивал Порошенко.

Порошенко рассказал, что «уклонист» от службы в армии теперь претендует на пост президента.

«Дезертиров было много в 2014 году, но на должность верховного главнокомандующего из уклонистов претендует только один. Как он в глаза солдатам будет смотреть? Как будет смотреть в глаза родителям погибших?», - спрашивал у свои сторонников президент.  

Порошенко уверяет: если его выберут 21 апреля, то в «следующие 5 лет Путина ждет громкий провал в Украине».

«А мы с вами пройдем точку невозврата, и никто больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в ЕС», - подытожил Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. 

Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.

 
ForUm

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